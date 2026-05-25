日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）についても言及した。同局の福田博之社長は「視聴率という結果についてはまだまだこれからですが、『news LOG』らしい視点が少しずつ見えてきたという感想を持っています。輪郭が見えてきたという感じの受け止めをしています」と手応えを口に