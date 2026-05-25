タレントでプロ雀士の岡田紗佳が２５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。２４日行われた競馬のＧＩレース・オークスで優勝したジュウリョクピエロの馬券を買えなかったことを後悔する気持ちをつづった。岡田は「ジュウリョクピエロ、勝つかもなぁと思って本命にするか迷う」と、レース前はジュウリョクピエロの勝利を予感していたことを明かした。しかし「堀さんに相談する。『一蓮托生できると思いますか？』『ない』」と、麻