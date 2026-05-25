Asset Brain Consulting は2026年5月21日、梅雨前に感じる不調の実態やその原因、日頃行っている対策についてまとめた「梅雨前のだるさ・睡眠実態に関するアンケート調査」の発表を行った。本調査は全国の男女290名を対象に、2026年5月15日〜17日の期間、インターネット調査にて実施された。梅雨前のだるさ・睡眠実態調査○7割以上が梅雨前に「だるさ・眠気」を実感梅雨前の時期に、だるさや眠気を感じるか梅雨前の時期に、だるさ