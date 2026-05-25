サッカーの北中米Ｗ杯を控える日本代表が２５日、壮行試合のアイスランド戦に向けた（３１日、ＭＵＦＧ国立）トレーニングを千葉市内で開始し、骨折明けでの選出となったＭＦ鈴木唯人（２４＝フライブルク）ら１３人が参加した。鈴木は今月３日のボルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。?出場絶望説?が出ていたが、手術を受け復帰した。この日、鈴木は冒頭から他選手とともに練習に励むと、後半には森保一監督とボールを使ったトレー