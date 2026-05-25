オールハーツ･カンパニーは2026年6月1日、季節限定フレーバー『世にもおいしいバナナミルクブラウニー』と『世にもおいしい塩バニラブラウニー』を新発売する。暑くなる季節には、少し冷やして食べるのがおすすめだという。※一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なる。【世にもおいしいブラウニー バナナミルク/塩バニラの画像はこちら】◆世にもおいしいバナナミルクブラウニー 税込216円「世にもおいしいブラウニー」シリー