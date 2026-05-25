２００３年に発売された伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の人気が再燃している。オークス・Ｇ１でＪＲＡ女性騎手初のクラシック制覇を達成した今村聖奈騎手＝栗東・寺島厩舎＝の相棒・ジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）の馬名の由来となった一冊だ。書店では在庫切れが続出。伊坂さんもテレビでオークスを観戦していたという。レースから一夜明けた２５日、「『重力ピエロ』が軒並みネット書店から