楽天の金子京介内野手（２２）と日当直喜投手（２０）が２５日、出場選手登録を抹消された。金子は神奈川大から２５年育成ドラフト４位で入団。右投げ右打ちの大型内野手で、１５日に支配下契約を結んでいた。１８６センチ、１００キロの恵まれた体格で長打力が持ち味。ファームで猛アピールし、１９日にプロ初昇格していた。２２日のロッテ戦（楽天モバイル最強）ではプロ初スタメン。２打数無安打、２三振で途中交代していた