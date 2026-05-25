中日・大島洋平外野手が２５日、出場選手登録を抹消された。４０歳のベテランは、２１試合の出場で打率１割９分４厘。今季は初めてスタメンで起用された４月１８日の阪神戦（甲子園）で猛打賞と好スタートを切った。そこから５試合連続で安打を放って１番を任されたが、５月は同１割４分３厘と下降していた。また、オルランド・カリステ内野手も登録抹消。１割９分７厘と苦しみ、最近３カードはスタメン出場の機会もなかった。