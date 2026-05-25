「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが、女優との２ショットを披露し話題を呼んでいる。２５日までにインスタグラムで「奈々ちゃんのブランド＠ｎｅｗｎｏｗ＿ｊｐの伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」と書き始め、女優の榮倉奈々との２ショットを公開したＭａｔｔ。「わたくし痩せたので遂にレディースサイズ着れるようになりお揃いのお気に入りセットアップを着ていきましたこのブラックのセ