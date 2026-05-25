オリックスのボブ・シーモア内野手が出場選手登録を抹消された。今季から大砲候補として加入したが、ここ８試合、計３２打席連続無安打と極度の不振。２４日の西武戦（ベルーナドーム）でも「７番・一塁」で４打数無安打だった。岸田護監督は「最近の内容で言うと、ちょっと迷いもあるのかな…」と指摘。２６日からの交流戦を前に、大きな決断を下すことになった。２４日の西武戦で３年ぶりに先発し、２／３回を２０球でＫＯさ