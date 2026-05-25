◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ入江大生投手、ビシエド内野手▽巨人ウィットリー投手▽中日清水達也投手、カリステ内野手、大島洋平外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク前田悠伍投手▽オリックス山岡泰輔投手、シーモア内野手▽楽天日當直喜投手、金子京介内野手▽西武栗山巧外野手