女子ソフトボール／赤木未来さん2026年5月撮影 日本ソフトボール協会は5月24日、中国・山東省で10月に開催予定の「第３回女子Ｕ15アジアカップ」の日本代表16人を発表し、岡山市立御津中学校の赤木未来さん（中3）が選ばれました。 赤木さんは岡山市を拠点に活動する中学生女子ソフトボールチーム「岡山エンゼルス」に所属。50メートル走6.6秒の俊足と勝負強いバッティングを武器にチ}