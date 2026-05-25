巨人は２５日、フォレスト・ウィットリー投手（２８）の出場選手登録を抹消した。ウィットリーはここまで７試合に先発し１勝３敗、防御率３・４９。２３日の阪神戦（東京ドーム）では６回途中３失点で３敗目を喫していた。登板翌日の２４日は東京ドームで行われた試合前練習に姿を見せ、キャッチボールなどで調整した右腕。この日は登板２日後で休みだった。リフレッシュのための抹消とみられる。