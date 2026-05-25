プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」として開催することを発表した。亀田氏とともにイベントを運営してきた株式会社ＬＵＳＨが２２日夜、「ボクシング興行の運営事業から退く」との声明を発表し、両者の提携関係の解消を発表。