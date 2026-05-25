ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「アンジュルム」の元リーダーでタレントの和田彩花が２５日、都内で「第一回前橋国際芸術祭２０２６」（９月１９日〜１２月２０日）の全アーティスト・プログラム発表会に出席した。４月に台湾出身のパートナーと同地で婚姻したことを発表して以降、初の公の場となった。群馬・前橋市の中心市街を舞台にアート、建築、音楽、演劇など多様な芸術を集めたイベントを９月から初開