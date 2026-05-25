１５日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）【新華社曲靖5月25日】中国雲南省曲靖市沾益（せんえき）区では田植え作業が本格化し、水田に活気ある光景が広がっている。１４日、雲南省曲靖市沾益区で稲の苗を運ぶ人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で稲の苗を運ぶ人たち