東京・葛飾区の路上で金の取り引きに訪れた男性らに暴行を加え5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪ったとして、19歳の男2人が逮捕されました。【映像】事件現場の様子男2人は先月、葛飾区・東新小岩の路上で金の取り引きに訪れた男性4人に殴るなどの暴行を加えけがをさせたうえ5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪った疑いがもたれています。男性のうち1人は外傷性くも膜下出血の重傷です。警視庁によりますと、男