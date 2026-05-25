栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年のうち1人がアルバイト先で確保されていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者ら犯行後の逃走について指示を受けていなかったとみられます。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。少年4人は事件後、相次いで逮捕されましたが、その後の捜