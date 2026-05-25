NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。西武は栗山巧選手の登録を抹消しました。プロ25年目42歳の栗山選手は、昨オフに2026年シーズン限りでの現役引退を表明。迎えた現役ラストシーズンの今季は4月18日に1軍昇格すると同日の日本ハム戦で通算2151本目のヒットを放ち、23年連続安打を記録していました。その後も代打で出場するもヒットは生まれず。10試合出場で9打数1安打、打率.111としています。