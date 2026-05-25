沖縄県の玉城デニー知事の支援集会の会場に、知事の殺害を予告するメールが届いていたことがわかりました。関係者によりますと、玉城知事は24日、今年9月の知事選挙に向けて、沖縄市で開かれた支援者の集会に出席しましたが、その会場に2日前、匿名の人物から「共産党との関係を隠したまま出馬する玉城デニーを5月24日に殺しにいく」というタイトルのメールが届いていたということです。メール本文には、名護市辺野古での小型船転