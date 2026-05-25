東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春させた罪に問われている女に、東京地裁は拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。【映像】連行される容疑者の様子池袋のガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）は、店長の男とともに、女性従業員に大久保公園の周辺で売春させた罪に問われています。田野被告は起訴内容を認めています。東京地裁はきょうの判決で、「逆らうことのできない状況に追い込まれて