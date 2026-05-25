NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。オリックスは山岡泰輔投手とシーモア選手の登録を抹消しました。山岡投手は昨季はリリーフで自己最多の41試合に登板し、13ホールドを記録しました。前日に今季初の1軍登録で西武戦に先発出場。初回にカナリオ選手に初球先頭打者弾を放たれ先制を許すと、その後も連打を浴びノーアウト2・3塁のピンチを招きます。続くネビン選手に犠牲フライで追加点を与えると、その後も四球と制球が定まりま