東京・新宿区で、酒の販売などをする会社の事務所へ押し入り、従業員にクマスプレーをかけて金品などを奪おうとしたとして男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子安達慎哉容疑者（20）と19歳の男は、仲間と共謀し、4月、新宿区で酒の販売などをする会社の事務所に配達員を装って侵入し、男性従業員にクマスプレーをかけるなどし、金品を奪おうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、安達容疑者は