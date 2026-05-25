絶景フレンチランチに、都会とは思えない開放感のアウトドアプール。開業40周年を迎えるホテルニューオータニ大阪では、“食”と“癒し”の両方を楽しめる上質な体験が広がっています。今回は、最上階レストラン「SAKURA」で季節を味わうランチコースと、今年初の試みとしてゴールデンウィーク期間に宿泊者限定で先行オープンしていたプールを体験してきました。 大阪城を望む