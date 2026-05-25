フィリピンの首都マニラ近郊で、建設中のビルが倒壊する事故があり、2人が死亡しました。【映像】事故現場の様子18人が閉じ込められているとみられ、救助活動が続いています。現地メディアによりますと、マニラ近郊のアンヘレスで24日未明、建設中の9階建てのビルが倒壊しました。20人以上が救出されましたが、瓦礫の下敷きとなった男性1人の死亡が確認され、隣接する建物内にいたマレーシア人の観光客1人も巻き込まれて死