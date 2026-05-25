俳優の高杉真宙（29）が25日、都内で「デュワーズ12年ミズナラ」新商品発売記者発表会に登壇した。スコッチウイスキーブランドのデュワーズから、日本限定商品「デュワーズ12年ミズナラ」が発売される。12年以上熟成された原酒をブレンド。日本のハイボール文化に着目して開発され、ソーダと相性抜群で食事に合うよう設計された。高杉はウェブCMに出演している。「本当にいい香りがしますね。ちょっとかんきつ系というか、甘い香り