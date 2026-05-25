日本で初めてのコンビニを出店したセブン＆アイ・ホールディングスの鈴木敏文元会長が亡くなりました。93歳でした。【映像】コンビニ「生みの親」セブン＆アイ鈴木敏文元会長が死去鈴木元会長は1963年にイトーヨーカ堂に入社したのち、アメリカ発祥の「セブン‐イレブン」に目を付けると、1974年に、日本で初となるコンビニエンスストアを東京の豊洲に出店しました。2005年に「セブン＆アイ・ホールディングス」の会長に就任