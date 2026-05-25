佐田真由美（48）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。娘にされてショックだったことを明かした。子育ての悩みとして、高校生の娘からSNSをブロックされたことを上げた佐田は「ショックじゃないですか？誰にされてもショックですよね。我が愛する娘にブロックされて」と打ち明けた。経緯を聞かれると「子どもたちに携帯を与えたばかりの頃って、どんな内容でLINEしてるんだろう