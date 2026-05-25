女子サッカーのアジアナンバーワンになった北朝鮮のチームが国連の経済制裁で賞金を直接受け取れないことになったと韓国メディアが報じました。北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」は23日、韓国で開かれたアジア・チャンピオンズリーグの決勝で日テレ・ヴェルディベレーザを破り大会初優勝を果たしました。大会の優勝賞金は100万ドル、日本円で約1億6000万円ですが、韓国の聯合ニュースは24日、北朝鮮のチームは国連からの経