俳優石原良純（64）が、25日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したとして、殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判初公判について言及した。内田被告は25日、旭川地裁（田中結花裁判長）で行われた裁判員裁判初公判で「私に殺意はありません