現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十回「本当の平蜘蛛」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第二十一回「風雲！竹田城」の予告が話題になっています。＊以下第二十回のネタバレを含みます。＜第二十回のあらすじ＞信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国