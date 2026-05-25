初心者から熟練のライダーまで楽しめる一台ホンダは、新型クロスオーバーモデル「NX400 E-Clutch」を2026年6月18日より全国のHonda Dreamにて発売します。このモデルは“DAILY CROSSOVER”を開発コンセプトとし、タフな印象と軽快な乗り味を両立させている点が大きな特徴です。その扱いやすさから普通自動二輪免許教習車としても選ばれています。【画像】クラッチ操作不要でも楽しめる！ ホンダ「NX400 E-Clutch」を画像で見る