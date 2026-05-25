2026年5月25日、東京・江東区のトヨタアリーナ東京にて、日本自動車会議所の第92回定時総会および懇親会が行われました。総会では2025年度の事業実績や決算のほか、2026年度の事業計画や予算案など3つの議案が審議されすべて承認。また、理事会において豊田章男会長の再任が決定。また理事ならびに監事の改選期に当たり理事5名が退任し、新たに5氏が理事に就任しました。総会では、理事ならびに監事の改選期に当たり理事5