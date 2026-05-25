ABEMAにて、ラッパー・Kamui初の冠番組『Kamui’s HYPE THE HOPE』が、2026年5月29日午後11時より放送を開始する。 （関連：【画像あり】5月25日にリリースしたKamuiの新曲「ウサギとカメ」） 本番組は、ラッパーのKamui、VTuber／ラッパーのピーナッツくん、HIPHOPストリーマーのポーザー白石の3人が、HIPHOPシーンの最新ミュージックビデオを実況リア