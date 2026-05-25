私はハルカ。憧れの女性だった義姉に、異変が起き始めました。親族との夕食会で夫が「痩せた？」と心配した途端、義姉は烈火のごとく激昂。今まで見たことがないほどの憎悪を剥き出しにして怒鳴り、最後は逃げるように去っていってしまいました。夫は更年期や寝不足のせいだと楽観的ですが、義兄は家での情緒不安定な様子に疲れ果てているようでした。知性的だった義姉の豹変ぶりに胸のざわつきがおさまらず、不安でたまりません…