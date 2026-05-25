北海道警察は2026年5月25日、ライフル銃を使ってクマを駆除するプロジェクトチームの運用を始めました。市街地などでの緊急銃猟が難しい場合に出動します。道警の「ヒグマ駆除対応プロジェクトチーム」は、市街地でクマによる人身被害が発生した場合などに、緊急的な対応として警察官が駆除を担います。市町村による緊急銃猟が難しいと判断された際、機動隊の射撃班など5人で構成される「現場対応ユニット」が出動し、