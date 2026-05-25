日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、脇元華がトーナメント特別保障制度（公傷制度）から復帰することを発表した。脇元から復帰届を提出され、トーナメント事業部での審議を経て承認された。【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”復帰戦は6月11日開幕の「宮里藍 サントリーレディス」（兵庫・六甲国際ゴルフ倶楽部）を予定している。脇元は今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」直前に同制度を申請。3月に復帰届を提出し