岩井姉妹スタッフが自身のインスタグラムを更新。ホンダに所属する2人が、元F1ドライバーの中野信治氏と一緒に新車の撮影を行ったことを投稿した。【写真】カッコいいプレースタイルとは正反対？ 2人のお茶目な「気をつけポーズ」（全5枚）この日の2人は、明愛が赤いトップスに白のパンツとキャップ。千怜は白のトップスに赤のパンツとキャップと好対照のウェアを着用。そして中野氏を真ん中にサムズアップする3人の記念写真や、撮