千葉ロッテマリーンズでは、7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦で、櫻坂46山崎天（※崎＝たつさき）が始球式を行うことが決定した。【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天山崎は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前の午後5時55分頃から始球式を予定している。山崎が同イベントで始球式を務める