今国会での審議が予定されている著作権法の改正案やアーティストの海外展開について話し合うため、「新しい学校のリーダーズ」が松本文科大臣を訪問しました。新しい学校のリーダーズRINさん「自分たちで作ることの素晴らしさというものを日々感じながら活動してきたので、そういったものがたくさんの皆さまに伝わるように、たくさんの皆さまと協力して世界に届けていけたらいいなと」25日、文科省を訪問した新しい学校のリーダ