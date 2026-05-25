NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。巨人はウィットリー投手の出場選手登録を抹消しました。ウィットリー投手は、23日の阪神戦に先発登板し、6回途中3失点で黒星。今季は7試合の先発登板で1勝3敗、防御率3.49の成績です。再登録は6月4日以後に可能です。