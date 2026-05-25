NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。楽天は19日に今季初昇格となった金子京介選手と日當直喜投手を抹消しました。金子選手は2025年ドラフトの育成4位指名で、神奈川大から楽天に入団したルーキー。ファームで7本塁打を放つなど躍動を見せ、15日に支配下登録を勝ち取りました。その後、待望の1軍昇格を果たすも、出場は22日のロッテ戦のみ。「9番・DH」でスタメン起用されるも、2度の空振り三振に倒れ、第3打席で代打が送られて