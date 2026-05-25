パソコン用周辺機器で知られるアイ・オー・データ機器が、7月1日に社名を「株式会社アイオーデータ」に変更すると発表した。社名変更は1976年の創業以来、初めて。今年は、同社の創業50周年にあたる区切りの年でもある。「I･O DATA」の英字のブランドロゴに変更はない。アイ・オー・データ機器が、7月1日に社名を「株式会社アイオーデータ」に変更する。長らく慣れ親しんだ社名の間の2つの「・」（中黒）がなくなるのは、ちょっぴ