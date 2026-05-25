元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員・へずまりゅう氏が2026年5月23日にXを更新し、「長年粘着されていたアンチ」を開示請求した結果を報告した。「まさか大学時代の後輩だったとは」へずま氏は「本当にゾッとした。長年粘着されていたアンチを開示請求したらまさか大学時代の後輩だったとは」と驚きを伝え、「彼とは同じ釜の飯を食べた仲で一度として喧嘩もしたことがない。悪いけど家族まで攻撃されて親の名前や職場までバラされた