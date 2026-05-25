R―1王者のピン芸人、中山功太（45）が5月5日配信のABEMAで口火を切った「芸人いじめ」騒動。ネット上が犯人捜しでザワつき始めると、10日には「サバンナ」の高橋茂雄（50）が相方・八木真澄（51）に取り持ってもらう格好で、双方SNSで謝罪。早々に火消しできたかに思われたが、無傷という訳にはいかなかった。【写真】あのちゃん追い風だった女優業に暗雲の炎上！「嫌いな芸能人」発言で反撃される痛恨高橋は犯人に名乗り出て