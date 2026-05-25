トランプ米大統領は２３日にイランとの和平合意について、「かなり近づいている」との認識を示した。バガイ・イラン外務省報道官も２３日に「我々は覚書の最終調整中だ」と指摘しており、米国とイランの和平交渉の進展がうかがえる。イラン側の和平合意に前向きな姿勢が報じられるようであれば、「有事のドル買い」の巻き戻しがさらに強まり、一段とドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS