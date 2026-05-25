中日・清水達也投手が出場選手登録を抹消された。今季は腰のリハビリでスタートし、開幕には出遅れ。１５日に１軍に昇格したが、万全とはいえない投球が続いていた。４度の登板で３度の失点。２軍で状態を上げることを優先するとみられる。最下位のチームは故障者も多いリリーフ陣が大苦戦中。巻き返しに向け、昨季まで４年連続で５０試合以上に登板してきた清水の復調は不可欠だ。