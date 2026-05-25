ソフトバンクは２５日、前田悠伍投手の出場選手登録を抹消した。前田悠は２４日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で今季３勝目を狙ってマウンドに上がったが、３回０／３を投げて４失点。初回からプロ初となる満塁弾を浴びるなど苦しい投球が続き、早々に降板していた。２４日の試合は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催され、全選手が王貞治球団会長が監督時代に着けた背番号「８９」のユニホ