女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）が２５日までに自身のインスタグラムを更新し、新ヘアを公開した。瀧脇は「髪の毛暗くしました〜」と書き出して写真をアップ。暗くした髪色が引き立つストレートヘアを披露した。そして「『音道楽ＬＩＶＥ２０２６〜初夏の宴〜』ありがとうございました！！会場全体温かくて、とっても楽しかったです！」とつづり、「関西弁、めっちゃかわいい