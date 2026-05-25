女優の見上愛が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に出席した。３１日に東京競馬場で開催される日本ダービー（ＧＩ）に向けてのイベント。応援コーディネートとして白のトップスとロングスカートを身にまとい登場した。「ダービーリボンをしっかり（付けて）靴に合わせてみました」と説明。プライベートでは様々な種類の洋服を着ることが多いといい、「スーツみたいな洋服を着たり、ジャージとかも着